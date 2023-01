Costa: Lula deve se reunir com comandantes das Forças Armadas nesta semana

Após relatar desconfiança, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva articula uma reunião com os comandantes das Forças Armadas, em meio a uma crise nas relações com os militares.

O encontro é costurado pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e deve acontecer até a próxima sexta-feira, 20, segundo o chefe da Casa Civil, Rui Costa. Na reunião, Lula deve conversar sobre projetos estratégicos da Marinha, Aeronáutica e Exército que demandam investimentos do governo, além de abordar a postura de militares na invasão ao Palácio do Planalto.

Nesta terça, 17, Costa participou de um almoço com Monteiro e os comandantes, em uma tentativa inicial de aproximar o governo da caserna. A reunião aconteceu após Lula assumir ao Estadão que perdeu a confiança nos militares e dizer que as Forças "não são poder moderador que pensam que são". O governo também exonerou hoje mais de 40 militares que atuavam no Palácio da Alvorada e na Granja do Torto.

Em conversa com a imprensa, Costa negou que o encontro tenha sido um "afago" às Forças Armadas e negou que a relação com Lula tenha sido tratada no almoço. Ele pregou, no entanto, que as instituições não podem continuar "contaminadas".

O ministro ainda minimizou a exoneração de militares, que classificou como "natural"." Nós trocamos os comandantes. É natural que todos os assessores, mesmo dentro das Forças Armadas, você haja um rodízio entre as pessoas. Não há nenhum mistério nisso. Ou alguém achava que nós íamos entrar no governo e manter os assessores do governo anterior? Se mudou filosofia (do governo), tem que mudar quem está implementando", defendeu Costa.

