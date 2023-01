Pacheco entrega a Aras representação criminal contra extremistas de Brasília

O presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) entregou nesta sexta-feira, 13, ao procurador-geral da República Augusto Aras uma representação contra 38 extremistas, composta pelos dados dos invasores que realizaram atos de vandalismo em Brasília no domingo, 8.

Além das informações dos criminosos, o documento também conta com sugestão de punições e conserto dos prejuízos causados pelos radicais. Entre as sugestões do Senado, estão a prisão e o bloqueio de bens dos envolvidos nos crimes.

No último domingo, manifestantes golpistas invadiram o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e a sede do Supremo Tribunal Federal (STF). O Senado estima que o prejuízo causado pelos terroristas é de quase R$ 4 milhões. Além de invadir as sedes dos Três Poderes, os terroristas também vandalizaram e destruíram diversas áreas dos prédios.

Entre os principais estragos, estão: vidros quebrados, obras de arte danificadas, computadores quebrados e prejuízos no material de defesa da Polícia Legislativa.

Rodrigo Pacheco apontou que, por enquanto, o documento está em sigilo pelo Senado, mas ressaltou que cabe ao procurador decidir se o sigilo do texto será ou não mantido.

A partir dos dados reunidos pelo Senado, Aras afirmou que entre segunda, 16, ou terça-feira, 17, a PGR deverá mover ação penal juntamente com as medidas cautelares.

O presidente do Senado ressaltou que poderá enviar outras representações, caso sejam identificados “novos fatos de novos autores de crime, sobretudo aqueles que tenham financiado e contribuído intelectualmente para as práticas desse crime no dia 8 de janeiro”.

