Grupo de procuradores pede à PGR que Aras investigue Bolsonaro por incitação ao crime

Oitenta procuradores e procuradoras da República de todo o país pediram à Procuradoria-Geral da República (PGR) que investigue o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo crime de incitação. O documento foi enviado nesta quinta-feira, 12, direcionado ao Procurador-geral da República, Augusto Aras.

De acordo com o documento, Bolsonaro estaria "engajado" na disseminação de informações falsas após o resultado da eleição presidência, que terminou coma vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o G1, os procuradores afirmam que Bolsonaro questionou o resultado das eleições e a lisura do processo eleitoral. Os integrantes do Ministério Público Federal (MPF) acreditam que a postura do ex-mandatário poderiam ser investigadas em inquéritos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre os atos terroristas ocorridos em Brasília, no domingo, 8.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O grupo solicita também que Bolsonaro seja interrogado e que a Meta, dona do Facebook, disponibilize informações de um vídeo publicado e posteriormente apagado por Bolsonaro. O registro questiona o resultado da eleição presidencial de 2022, em defesa da tese de fraude eleitoral após os atos golpistas de domingo, em Brasília. O conteúdo foi apagado pouco mais de três horas depois.