Gasto de Bolsonaro em ida a padaria vira meme nas redes sociais

Os gastos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com cartão corporativo ao longo de quatro anos de gestão renderam piadas nas redes sociais. O tema mais comentado foi o fato o ex-capitão, por 20 vezes ao longo do mandato, realizar gastos significativos em uma padaria carioca, identificada como Ipanema. As notas fiscais variam de R$ 880 (menor valor) a R$ 55 mil (maior valor), com média de R$ 18 mil.

Veja os memes:

Os restaurantes e padarias quando Bolsonaro pedia uma marmita ou um pão pic.twitter.com/E6wTUP2p1Q Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine January 12, 2023

O Bolsonaro saindo da padaria com o cartão corporativo R$ 362 mil e indo digerir esse pão, sorvete na florida pic.twitter.com/fWEBwDaPIq — TROPA DO MY FRIENDS (@onegoigu) January 13, 2023

O Bolsonaro fazendo a digestão dos pão que comeu com o cartão corporativo. pic.twitter.com/OrH4UlqnDv — Rapadura (@RapaduraHype) January 12, 2023

Bolsonaro: “que pingado gostoso! Me vê mais uns 60 mil desses. Pra viagem, tá ok?” pic.twitter.com/ICHng84Ei5 — Jesus Presidente (@candidato_jesus) January 12, 2023

Bolsonaro indo comprar 300 mil de pão numa única padaria. pic.twitter.com/IJuonceKSX — Paulo Cinelli (@ProfCinelli) January 13, 2023

O Bolsonaro assim fazendo as contas na padaria pra usar o cartão corporativo

pic.twitter.com/n3CcqDzjgM — May (@_mayhi) January 13, 2023

