Bolsonaro passeia por supermercado em vídeo e apoiadores veem publicação como um "sinal"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi filmado passeando por um supermercado na Flórida, o Publix. O vídeo foi publicado no perfil "Bolsonaro TV", no Instagram, nesta quinta-feira, 5.

O vídeo foi originalmente publicado pelo jornalista norte-americano Jonathan L. Krohn e depois replicado no perfil de atualizações do ex-presidente. Durante o vídeo, Bolsonaro acena para a câmera e anda pelos corredores do supermercado.

Alguns apoiadores de Bolsonaro encararam o vídeo como um “sinal” e têm tentado interpretar a situação como um aviso para “estocar alimentos”.

"Ele quis dizer, VÃO AO MERCADO?????"; "ORIENTAÇÃO: Vão ao mercado pois a coisa vai ficar feia em dias hemm!!! Interpretação do vídeo!"; "Deu o recado... Estocar alimentos será necessário", comentam alguns usuários.

Julie Fancelli, filha do fundador do supermercado e herdeira da rede, foi citada em uma investigação nos Estados Unidos sobre a invasão do Congresso dos Estados Unidos por seguidores de Donald Trump.

Segundo a investigação, Julie ajudou a financiar o protesto contra o reconhecimento de Joe Biden como vencedor da eleição presidencial, o que resultou na invasão ao Congresso, que deixou cinco mortos.

A publicação aparece no perfil do instagram "Bolsonaro TV", que também é o nome do aplicativo de mesmo nome. Jair Bolsonaro (PL) foi para os Estados Unidos há uma semana e não participou da cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Pela tradição, o ex-presidente deve passar a faixa ao novo presidente no topo da rampa de entrada do Planalto.

