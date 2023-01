Michelle Bolsonaro posta vídeo do Alvorada após Janja, esposa de Lula, apontar descuido

Janja mostrou locais do Alvorada com falta de manutenção, além de móveis e espaços danificados

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou vídeos em seu perfil no Instagram, no qual mostra momentos em uma área externa do Palácio da Alvorada (Residência presidencial). De acordo com Michelle, os registros são de um projeto: “Alvorada de portas abertas". Nele, crianças brincam e faziam natação com a presença da então primeira-dama.

As publicações ocorrem após a atual primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, conceder entrevista na qual acusou a família Bolsonaro de "falta de cuidado" com a residência oficial. Janja mostrou locais do Alvorada com falta de manutenção, além de móveis e espaços danificados.

A primeira-dama Janja, esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mostrou o mau estado de conservação de móveis e a ausência de objetos no Palácio do Alvorada. Ela apontou danos em tapetes, sofás rasgados, infiltração nas paredes e janelas quebradas.