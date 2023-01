Janja critica mau estado do Palácio da Alvorada após governo Bolsonaro

Grandes danos, vazamentos e peças de arte desaparecidas. A residência oficial do presidente da República está em mau estado após quatro anos de governo de Jair Bolsonaro (PL), criticou a mulher de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu novo ocupante.

A nova primeira-dama do país, Rosângela "Janja" da Silva, recebeu uma equipe da TV Globo no palácio, em Brasília, para destacar o que considerou péssimas condições do prédio.

Espaços importantes do ícone modernista estão deteriorados, afirmou Janja, que se casou com Lula em maio passado. Diante das câmeras, ela mostrou janelas quebradas, tapetes rasgados, pisos de madeira quebrados, um teto com manchas de vazamento, um salão de banquetes sem mobiliário e outras dores de cabeça para qualquer novo ocupante.

Janja disse que uma quantidade indeterminada de mobiliário e arte está desaparecida, sofreu danos causados pelo sol ou foi abandonada no chão, como uma peça religiosa do século XIX. Equipamentos eletrônicos ficaram espalhados pela biblioteca, onde Bolsonaro costumava fazer suas transmissões ao vivo pelas redes sociais.

A primeira-dama, 56 anos, disse que o casal presidencial fará reformas e um inventário do mobiliário e das peças de arte da residência antes de se mudar para a mesma.

"O prédio é tombado", disse Janja em entrevista exibida nesta quinta-feira pela TV Globo, enquanto percorria o palácio. "Estamos pensando em fazer o tombamento das coisas que estão dentro do Alvorada também, para que não aconteça mais isso, de um governante chegar e retirar as coisas que são patrimônio do Estado."

Lula, 77 anos, conhece bem a mansão, onde morou durante seus dois mandatos anteriores. Ao ver as condições atuais do imóvel, ficou desolado, contou Janja.

Bolsonaro, que viajou para os Estados Unidos dois dias antes do fim de seu mandato, não pôde ser contactado.

