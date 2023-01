Exército inicia redução da área de acampamentos bolsonaristas em Brasília 

Manifestantes e militares já acreditam no fim próximo do acampamento, que já começa a ser forçado ao fim

Militares iniciaram nesta sexta-feira, 6, o desmonte de barracas que ficavam nas áreas adjacentes ao acampamento golpista em Brasília. Por volta do meio dia, donos de sete automóveis estacionados no local foram orientados a retirar os veículos.

Um sargento ouvido pelo o Uol Notícias calculou que restam cerca de cem apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na frente do QG do Exército. Segundo o militar, a ordem é que as barracas sejam retiradas. A ação contou com 12 militares e usou uma retroescavadeira e duas caçambas para desfazer os arredores do acampamento.

O plano é para que o acampamento golpista fosse desmobilizado até essa exta, garantiu o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB). No entanto, as ordens que chegaram ao sargente ouvido pela reportagem não validam este prazo. Ele afirmou que, no momento, a ordem é retirar somente as barracas mais afastadas.

O militar disse crer numa possível ordem para acabar com o acampamento, mas destaca que agora ela não existe. Manifestantes e militares já acreditam no fim próximo do acampamento, que já começa a ser forçado ao fim.

Algumas ordens já foram dadas, carros não podem mais entrar na área, o local usado como estacionamento foi desativado, barracas desocupadas estão sendo desmontadas e o espaço em que manifestantes podem ficar foi reduzido.

