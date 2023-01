STF agradece Dino por colocar PF à disposição para investigar ataques

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, enviou um ofício ao ministro da Justiça, Flávio Dino, para agradecer a disposição do ministro em investigar ataques conta integrantes da Corte.

Ontem (3), Dino colocou a Polícia Federal à disposição para investigar ameaças e agressões aos ministros. A medida foi anunciada após o ministro Luís Roberto Barroso ter sido hostilizado por brasileiros no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos, na segunda-feira (2).

“Manifesto, em nome do STF e do Poder Judiciário, o meu agradecimento pela preocupação institucional e noticio a transmissão do seu conteúdo aos demais juízes desta Casa”, escreveu a ministra.

Por meio de sua assessoria, Barroso repudiou o episódio. "É uma mistura de ódio, ignorância, espírito antidemocrático e falta de educação. O Brasil adoeceu. Espero que consigamos curá-lo e que uma luz espiritual ilumine essas pessoas”, declarou.

