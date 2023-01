Luizianne diz que eleição de Elmano é "reparação histórica" após derrota em 2012

A petista afirmou que a conquista compensou a derrota do atual governador em 2012, quando ele disputou a Prefeitura de Fortaleza

A deputada federal Luizianne Lins (PT) classificou como “reparação histórica” a eleição de Elmano de Freitas (PT) para o Governo do Ceará. A petista afirmou que a vitória do correligionário compensou a derrota dele próprio em 2012, quando disputou a Prefeitura de Fortaleza.

“É uma reparação histórica a gente ter agora um governo administrado por um companheiro que poderia ter sido lá atrás prefeito, não fosse aquele momento tão difícil que Fortaleza viveu, aquele acinte eleitoral que nós passamos, mas uma década depois a reparação histórica está sendo feita”, disse a ex-prefeita, em entrevista ao colunista do O POVO, Eliomar de Lima.

Luizianne e Elmano possuem perfis ideológicos semelhantes e têm proximidade política de longas datas. Na gestão da ex-prefeita, o petista foi secretário da Educação de Fortaleza e coordenador do Orçamento Participativo.

Em 2012, Luizianne o escolheu como candidato a sucedê-la no projeto político na Capital, lançando-o candidato a prefeito. Porém, Elmano perdeu em segundo turno para Roberto Cláudio. Em 2022, o petista venceu RC na disputa ao governo cearense ainda no primeiro turno, ficando o pedetista em terceiro lugar. Em 2016, Elmano disputou mais uma vez o comando do Paço Municipal, agora como vice de Luizianne, ficando em terceiro lugar.

As lideranças petistas voltam ao cenário político com mais força, a ponto de emplacarem nomes para o secretariado de governo. A presença de personagens ligados à Luizianne já integram a atual gestão do Palácio da Abolição.

Caso de Mitchelle Meira (Cidadania e Diversidade), ex-coordenadora municipal da política LGBT de Fortaleza e com trajetória de militância ao lado de Luizianne, ocupando cargos de assessoria nos mandatos parlamentares da petista.

O outro indicado é Waldemir Catanho (Articulação Política), braço direito de Luizianne nas duas gestões à frente da Prefeitura de Fortaleza e ocupando a chefia de gabinete e, posteriormente, a Secretaria de Governo em Fortaleza.

Outra possibilidade que ainda corre nos bastidores é a futura candidatura do PT à Prefeitura de Fortaleza, a qual Luizianne poderia retornar como principal indicada. A deputada não assume tal articulação, mas garante que o momento agora é de "ajudar Elmano a governar".

