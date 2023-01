Marina Silva cria pasta extraordinária do Meio Ambiente para combater o desmatamento

Marina Silva (Rede) deve criar uma nova pasta extraordinária dentro do Ministério do Meio Ambiente: a Secretaria Extraordinária de Combate ao Desmatamento e Ordenamento Territorial e Fundiário, para combater o desmatamento. A nova ministra reassumiu a parta na tarde desta quarta-feira, 4, em Brasília.

A equipe de Marina entende que o ministério não tem estrutura para combate ao desmatamento sem apoio e planeja direcionar os recursos do Fundo Amazônia para mudar este cenário. As informações são do portal Uol.

A Secretaria Extraordinária de Combate ao Desmatamento e Ordenamento Territorial e Fundiário deverá concentrar os trabalhos relacionados ao tema e vai trabalhar, diretamente, com Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Marina Silva comentou sobre “esvaziamento” dos órgãos ambientais brasileiros. Atualmente, o Ibama tem 340 funcionários, número pequeno considerando que o instituto já manteve 1.800 funcionários no passado. A nova ministra diz que os institutos “foram totalmente fragilizados” e tiveram "servidores perseguidos, demitidos, maltratados ou desautorizados".

Para as mudanças ocorrerem, o Serviço Florestal Brasileiro e o Cadastro Ambiental Rural deverão voltar para o Meio Ambiente. Ambos estavam inseridos no Ministério da Agricultura.

Além da nova pasta, o Ministério do Meio Ambiente também está organizando a Autoridade Climática, que será instalada em março deste ano, quando a ministra tiver o desenho final do cargo.

“Uma das questões fundamentais que já estará estabelecida nos primeiros dias é a retomada imediata do PPCDAm, do Fundo Amazônia, do Fundo Nacional de Meio Ambiente e o desenho de uma nova governança ambiental, que foi robustecida, agora com a Secretaria de Bioeconomia e Biodiversidade e Recursos Genéticos, com a Secretaria Extraordinária de Combate ao Desmatamento e Ordenamento Territorial e Fundiário e, futuramente, a autoridade para risco climático, dentro do Ministério do Meio Ambiente”, disse Marina Silva.



