PF cumpre mandados de busca e apreensão em endereços de Carla Zambelli

A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira, 3, mandados de busca e apreensão em dois endereços ligados à deputada Carla Zambelli (PL-SP) para recolher armas que não teriam sido entregues pela parlamentar. Os mandados foram assinados por Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Os investigadores encontraram três armas de fogo em poder da deputada.

Os investigadores buscam, em dois endereços da deputada, em São Paulo e Brasília, eventuais armas de fogo que a parlamentar bolsonarista não tenha entregue às autoridades, depois do episódio em que ameaçou um homem com uma pistola pelas ruas da capital paulista, um dia antes do segundo turno das eleições.

A deputada emitiu nota sobre a operação afirmando que a decisão do ministro foi “invasiva” e que os mandados de busca foram expedidos sem que o recurso apresentado por sua defesa tenha sido apreciado. Zambelli disse ainda que “cooperou, como sempre fará, com as autoridades policiais para o cumprimento da decisão”.

“Caso qualquer atentado à vida da deputada, agora desprotegida, aconteça, já sabemos o responsável”, acrescentou a parlamentar. A deputada federal, uma das mais representativas apoiadoras do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi filmada sacando uma arma e apontando para um homem, em São Paulo, no dia 29 de outubro.

O caso ocorreu no cruzamento das alamedas Joaquim Eugênio de Lima e Lorena, região onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizava ato de encerramento da campanha.

