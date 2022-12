Bolsonarista que planejou atentado em Brasília recebeu R$ 33 mil em Pix para compra de armas

O empresário bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, que foi preso após tentar explodir um caminhão-tanque em Brasília, recebeu um Pix no valor de R$ 33,2 mil para a compra de armas e munições.



Segundo informações do site O Antagonista, George teria comprado 2 revólveres Taurus calibre 357, modelos 627 e 692; 2 pistolas calibre 9mm; 1 rifle CBC calibre 22 e 1 carabina Rossi calibre 357. O valor total das aquisições foram R$ 74,5 mil.

Anotações encontradas pela Polícia Civil do Distrito Federal na casa do acusado apontam a transação via Pix e um valor a pagar de R$ 41,3 mil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os registros também apontam a compra de um revólver 357 no valor de R$ 7,8 mil.

No dia 23 de dezembro, um dia antes da tentativa de explosão, George esteve em uma loja de armas no SIA, em Brasília. Apesar do recibo da compra não especificar os itens adquiridos, o homem teria gastado R$ 4,3 mil, que foi parcelado em duas vezes no cartão de crédito.

No sábado, 24, George Washington montou artefato explosivo em um caminhão-tanque que partiria em direção ao Aeroporto Internacional de Brasília. Em depoimento à Polícia, o empresário confessou que cometeu o crime por “motivações ideológicas” e afirmou que investiu cerca de R$ 160 mil em armas de fogo.

No apartamento alugado de George, que é paraense e estava no DF para participar de manifestações bolsonaristas, os agentes encontraram um arsenal com espingardas, fuzil, revólveres, munições e materiais explosivos.

Sobre o assunto Terrorismo em Brasília: o que se sabe sobre caso que envolveu bolsonarista e bomba no DF

Preso por armar bomba participava de ato bolsonarista em QG e não agiu sozinho

Colega de suspeito por bomba do DF diz que bolsonarista estava "preparado para guerra"

Acusado de colocar bomba em aeroporto no DF diz ter tido influência em falas de Bolsonaro

Tags