Bolsonaro reaparece nas redes sociais e celebra queda no preço da gasolina

A menos de uma semana de deixar a Presidência, Jair Bolsonaro (PL) foi às redes sociais nesta segunda-feira, 26, para celebrar a redução do preço médio do litro de gasolina. A medida foi anunciada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) na semana passada.

"O relatório da agência é divulgado semanalmente e, desta vez, a queda foi de 0,20% nas bombas", escreveu no Twitter. O preço médio da comercialização no País é de R$ 4,93.

- PREÇO DA GASOLINA CAI NO BRASIL PELA QUINTA SEMANA CONSECUTIVA:



- A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis anunciou a 5a redução seguida no preço da gasolina.



- O relatório da agência é divulgado semanalmente e, desta vez, a queda foi de 0,20% nas bombas.

Desde que perdeu a eleição, Bolsonaro diminuiu sua atividade nas redes sociais. Antes da postagem de hoje, ele publicou vídeos em alusão ao Natal e de momentos com apoiadores e fez publicações divulgando links para outras redes sociais e plataformas.

Bolsonaro ainda não se manifestou sobre uma tentativa de atentado ocorrida na véspera de Natal, em Brasília, quando a polícia foi avisada sobre um artefato explosivo próximo ao aeroporto. No sábado, o empresário George Washignton de Oliveira Sousa, apoiador do presidente, foi preso por envolvimento no caso.

O homem fazia parte de um grupo acampado em frente a um Quartel e alegou que suas ações tiveram a influência de falas de Bolsonaro, famosas por inflamar apoiadores.



