Transição de Lula pediu ao menos 20 prisões de manifestantes golpistas

Ao menos 20 prisões de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), acampados em quartéis protestando contra o resultado do segundo turno das eleições, foram pedidas pelo governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para pessoas envolvidas na segurança do petista, há uma “falha clara” por parte do Exército, principalmente daqueles que fiscalizam os chamados produtos controlados.

De acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, aliados do petista avaliam que há omissão por parte dos órgãos que deveriam coibir a atuação de atos antidemocráticos protagonizados por apoiadores do chefe do Executivo.



Segundo um dos integrantes do GT de Justiça e Segurança Pública da transição, houve um certo tipo de conivência por parte das Forças Armadas ao permitirem a manutenção dos acampamentos onde “organizações criminosas usam área militar para a prática de crimes, como o terrorismo”.

Auxiliares do presidente eleito fizeram críticas até contra a Polícia Federal (PF), uma vez que a corporação, após os atos terroristas praticados por bolsonaristas no dia da diplomação de Lula, iniciou uma investigação por dano ao patrimônio e lesão a um policial, não por terrorismo.

