Lula considera proibir transporte de armas carregadas por CACs para clubes de tiros 

Com o objetivo de frear os índices de violência por arma de fogo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende proibir caçadores, atiradores esportivos e colecionadores (CACs) de transportar armas carregadas até clubes de tiro. O plano é evitar a possibilidade de fraudes para uma pessoa andar com arma municiada pela rua fingindo que está indo treinar num clube de tiro.

A informação foi relatada pelo futuro ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), ao portal de notícias Uol. Segundo o senador eleito, um grupo de trabalho de Segurança Pública do governo de transição entregará a Lula uma proposta de nova regra sobre a questão ainda esta semana.

Atualmente, é permitido aos caçadores, atiradores esportivos e colecionadores andar com as armas carregadas até o clube de tiro. Eles também não precisam estar exatamente no trajeto de casa até o estande e podem fazer isso em qualquer horário

O futuro ministro avalia que o transporte de arma municiada favorece a fraude, uma vez que a pessoa pode mentir que estava indo ou vindo do clube de tiro. Ainda segundo Dino, os clubes de tiro que funcionam 24 horas foram criados para legitimar o trânsito a qualquer hora do dia ou da noite.

