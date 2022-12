Com gestão Bolsonaro perto do fim, aumenta em 2 mil por dia venda de armas para CACs

Pessoas com certificados de Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs) estão aproveitando a reta final da gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) para aumentar a compra de armas de fogo. O movimento acontece porque o atual chefe do Planalto flexibilizou as leis para compra e porte de armas, enquanto seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já promete não fazer o mesmo e investir no desarmamento.

De acordo com informações do portal Uol, mais de duas mil armas foram registradas por CACs por dia, em média, entre setembro e novembro deste ano, mais do que dobrando o número mensal de janeiro a agosto, que não chegava a 870 registros diários.

O dado é um indício de que estes atiradores estão aproveitando o fim do governo Bolsonaro para os registros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Mundo gasta mais com armas, apesar de crise econômica

Mulher é presa com arsenal ilegal de armas e munições dentro de ônibus

PF prende um e apreende R$ 194 mil em operação contra desvios de armas de CACs

ES: PM abre investigação sobre acesso de atirador às armas do pai

PM abre investigação sobre acesso de atirador às armas do pai

Para se ter uma ideia do aumento no registro das armas, a média mensal deste ano, entre janeiro e agosto, era de 26 mil. Nos últimos três meses, porém, chegou a 61,4 mil.

De janeiro a novembro, foram registradas 391,3 mil armas de fogo no país, chegando a um número total no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma) de 1.731.295, segundo dados do Exército.

Se levados em consideração dados de anos anteriores, o abismo é ainda maior. Em 2019, primeiro ano da gestão Bolsonaro, foram 78.335 armas registradas, passando a 137.851 no ano seguinte e 257.541 em 2021.

Os quatro anos anteriores ao presidente, somados, tiveram menos de um terço dos registros dos primeiros 11 meses de 2022: 10.558 em 2015, 20.451 em 2016, 32.607 em 2017 e 59.439 em 2018.

Tags