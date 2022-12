ANP: preço médio da gasolina chega a 3ª semana em queda no Ceará

Ceará é o quarto estado do Nordeste com gasolina mais barata, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

O litro da gasolina comum no Ceará chegou à terceira semana seguida em queda, atingindo o valor médio de R$ 4,90, uma queda de R$ 0,03 em relação à pesquisa da semana anterior, de acordo com a pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizada entre os dias 18 a 24 de dezembro.

No período, foram pesquisados 106 postos de combustíveis no Estado e os preços oscilaram entre R$ 4,72 e R$ 5,50. A gasolina aditivada, analisada em 95 estabelecimentos, também caiu, registrando o preço médio de R$ 5,06, com o mínimo de R$ 4,75 e o máximo R$ 5,80.

Os números divulgados nessa semana mantém o Ceará em quarto lugar com o preço mais barato do litro de gasolina do Nordeste, ficando atrás de Maranhão, Paraíba e Sergipe.

A baixa na gasolina está ligada à redução nos preços da Petrobras nas refinarias em 6,1% ou R$ 0,20 por litro, anunciada em 9 de dezembro. Como os reflexos da precificação da Petrobras no preço final do insumo é gradual, a tendência é que o preço nas bombas ainda caia mais nas próximas semanas.

No Brasil, houve uma queda de R$ 0,01 em relação à semana anterior, com o litro sendo vendido em média a R$ 4,93, variando de R$ 4,19 a R$ 7,00.

Etanol

Em relação ao valor do litro do Etanol, pesquisados em 99 postos de combustíveis, o valor médio no Ceará é de R$ 4,04, registrando uma queda de R$ 0,08 em relação à semana passada. O preço mínimo encontrado foi de R$ 3,73 e o máximo de R$ 4,95.

Gás de cozinha

O gás de cozinha de 13 kg foi pesquisado em 78 estabelecimentos no Ceará e registrou um valor médio de R$ 112,31. Uma queda de R$ 0,06 em relação ao registrado na semana anterior. O valor mínimo registrado foi de R$ 97,00 e o máximo de R$ 125,00.

(com Agência Brasil)

