Investigado por bloqueios, Silvinei Vasques é exonerado da direção-geral da PRF

O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) exonerou, nesta terça-feira, 20, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União e assinada por Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil.

Silvinei é réu por improbidade administrativa e, antes da exoneração, teve pedido de afastamento por 90 dias feito pelo Ministério Público Federal. De acordo com as investigações, Vasques teria feito uso indevido do cargo para fazer campanha a favor de Bolsonaro durante as eleições deste ano.

O ex-diretor também é alvo de investigação do Ministério Público Federal sobre suposta conduta omissa da PRF durante os bloqueios ilegais promovidos por manifestantes bolsonaristas que protestavam contra a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É notório que após o anúncio do resultado das eleições, instalou-se no país um clima de instabilidade o qual demandou a atuação imediata de vários órgãos. Não se pode afastar, de plano, que as manifestas preferências do requerido tenham influenciado e possam vir a influenciar a condução das ações da PRF durante este momento de crise”, apontou a ação.

Um inquérito da Polícia Federal também investiga a realização de operações em transportes públicos no dia do pleito, contrariando determinação da Justiça e dificultando o deslocamento de parte dos eleitores.

Silvinei Vasques está na PRF desde 1995 e assumiu o comando do órgão em 2021.

Sobre o assunto Futuro ministro quer "desbolsonarizar" Polícia Federal e PRF

Mesmo após PRF mandar remover, página sobre Silvinei na Wikipédia segue ativa

MPF pede afastamento imediato de diretor-geral da PRF

Diretor-geral da PRF vira réu por improbidade administrativa

Mesmo após PRF mandar remover, página sobre Silvinei na Wikipédia segue ativa

Quem é Silvinei Vasques, diretor-geral da PRF que foi intimado pelo TSE

Tags