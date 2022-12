Corte em orçamento da Funcap: deputado Idilvan Alencar faz apelo à ALECE

"Não retirem o poder de gestão da Funcap sobre orçamento reservado para produção científica no estado", escreveu o deputado federal nas redes sociais; Izolda diz que iniciativa não partiu do Governo do Estado

Uma Proposta de Emenda Constitucional da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (ALCE) tem causado embates no meio político cearense. Isso porque a PEC retira a garantia da destinação de 2% da receita tributária estadual à Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), um dos principais órgãos estaduais de fomento à pesquisa e produção científica. Na tarde desta sexta-feira, 16, foi a vez do deputado federal Idilvan Alencar (PDT) se posicionar contra a proposta.



"Quero fazer um apelo aos deputados estaduais cearenses para que não retirem o poder de gestão da Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa (Funcap) sobre orçamento reservado para produção científica no estado", iniciou Idilvan.

"A aprovação dessa PEC significa a desestruturação da Funcap, o que pode levar a um retrocesso no fazer científico, tecnológico e inovação cearenses", justificou o deputado, reeleito para o Congresso Nacional nas eleições de 2022.

APOIO À CIÊNCIA E À PESQUISA



A governadora Izolda Cela (sem partido) também comentou a PEC e negou que a proposta partiria do Governo Estadual.

"Sobre proposta de PEC, em andamento na Assembleia Legislativa, que trata do redimensionamento do percentual destinado à Funcap para todas as ações relativas à Ciência e Tecnologia, esclareço não ter partido deste Governo Estadual qualquer iniciativa nesse sentido", destacou a governadora.

"Minha posição é que esse assunto, por sua importância, merece discussão mais aprofundada, sem atropelos, e ouvindo todos os setores envolvidos. Estou, inclusive, propondo isso ao presidente da AL, deputado Evandro Leitão", opinou Izolda, por meio das redes sociais.

Conforme apurado pelo jornalista e colunista do O POVO, Jocélio Leal, a PEC prevê a retirada de 2% da receita tributária estadual da Funcap e direciona a função de Ciência e Tecnologia do Orçamento Geral do Estado.

"Noutros termos, é o mesmo percentual de recursos, mas agora destinado a uma multiplicidade de ações. Este ano, a Funcap acessou cerca de R$ 160 milhões. Em 2023, a estimativa, já prevista na Lei Orçamentária, é de algo como R$ 176 milhões", diz Jocélio na coluna.

