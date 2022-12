Estado que desarmar população e incluir câmera em farda da PM terá mais verba, diz Dino

Escolhido por Lula para o comando da pasta, Flávio Dino espera manter relação harmônica com o Poder Judiciário

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino (PSB) afirmou que o novo governo mudará os critérios para distribuição do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP).

Em entrevista ao Estadão, divulgada nesta quinta-feira, 15, o senador eleito pelo Maranhão disse que os estados que incentivarem o desarmamento e incluir o uso de câmeras no fardamento de policiais militares receberão mais recursos.

Apesar de não interferir nas prioridades dos governadores, a pasta pretende rever a portaria e analisar a divisão do Fundo. Para isso, o futuro ministro irá considerar as metas do novo governo, como o combate ao armamentismo, o apoio às vítimas de crimes violentos, o combate ao feminicídio e a crimes de ódio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Esses são os pontos que passarão a ser valorados. Estados que implantam câmera ou não implantam câmera nos uniformes dos policiais a gente vai valorar. A gente acredita que é importante combater a violência policial. Ninguém é obrigado a fazer, mas quem fizer a gente vai valorar mais. Essa é a ideia geral”, explicou.



A restrição ao acesso a armas de fogo será um dos enfoques da pasta. O novo governo buscará revogar portarias e decretos que facilitam o alcance da população.



“O que está decidido até o presente momento, e que vai provavelmente constar no novo decreto, é a ideia de encurtamento de registros. Hoje, eles são de três, cinco ou dez anos. No caso de armas de uso restrito, vamos trazer para um ano. Se você não registra essa arma, ela passou a ser ilegal e você está cometendo crime. Outra ideia é a recompra de armas”, completou.

Sobre o assunto Flávio Dino: Haverá plena segurança na Esplanada para a posse

Previsão é fechar equipe até dia 20, inclusive PRF, diz Flávio Dino

Flávio Dino: Extremistas serão punidos e não impedirão festa de posse de Lula

Quem é Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública de Lula

Lula confirma Flávio Dino no Ministério da Justiça

Tags