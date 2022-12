Quem é Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública de Lula

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou nesta sexta-feira, 9, os nomes de cinco ministros do próximo governo. O petista fez as nomeações para os Ministérios da Fazenda, Justiça, Casa Civil, Relações Exteriores e Defesa. Conheça o governador do Maranhão, Flávio Dino, novo comandante da pasta de Justiça e Segurança Pública:

Flávio Dino - Ministro da Justiça e Segurança Pública



FLÁVIO DINO é cotado para assumir Ministério da Justiça e Segurança Pública (Foto: GILSON TEIXEIRA)



Flávio Dino (PSB) já foi filiado ao PT e participou do governo de Dilma Rousseff. Hoje com 54 anos, tem um longo histórico de militância de esquerda. Na década de 1980, ao cursar Direito na Universidade Federal do Maranhão(UFMA), foi coordenador do Diretório Central dos Estudantes (DCE). Em 1989, na primeira disputa de Lula à presidência, foi um dos líderes juvenis da campanha do petista.

Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores (PT) em 1987, e deixou a legenda em 1994 para assumir o cargo de juiz federal no Maranhão, seu estado natal. Decidiu abandonar a carreira na Justiça em 2006 e filiou-se ao PCdoB para ingressar novamente na política.

Durante o governo de Dilma Rousseff (PT), foi nomeado para a presidência da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, permanecendo no cargo entre 2011 e 2014. Deixando a autarquia do governo federal, disputou o governo do Maranhão e saiu vitorioso.

Em 2018 foi reeleito para o cargo após disputar com a adversária Roseana Sarney. O pleito foi marcado por ataques e acirramento, mas que acabou sendo decidida no primeiro turno. Dino venceu Roseana por 59,29% dos votos e foi reconduzido ao Palácio dos Leões. Ela ficou apenas com 30,07% dos eleitores. O político deixou o cargo em abril deste ano para se dedicar à candidatura ao Senado, sendo eleito com quase 63% dos votos válidos.

