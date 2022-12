Extremistas confrontam polícia e incendeiam veículos em Brasília

A Polícia Militar (PM) entrou em confronto na noite desta segunda-feira, 12, com grupos extremistas nas proximidades da sede da Polícia Federal (PF) em Brasília, após a prisão de um cacique indígena envolvido em protestos antidemocráticos.

O cacique José Acácio Serere Xavante foi detido por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, devido a indícios "da prática dos crimes de ameaça, perseguição e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, previstos no Código Penal". Moraes ordenou 10 dias de prisão temporária.

Policiais dispararam bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha na tentativa de dispersar os manifestantes que, em muitos casos, portavam bastões de madeira e respondiam atirando pedras.

De acordo com a imprensa, os confrontos começaram após uma tentativa de invasão do prédio da PF para libertar Serere Xavante.

Veículos foram incendiados

No centro de Brasília, vários carros e ônibus foram atacados e incendiados. Os manifestantes permaneciam dispersos pelo centro, o que dificultava determinar seus números.

Serere Xavante havia realizado manifestações "de cunho antidemocrático" em diversos pontos da capital, inclusive em frente ao hotel onde está hospedado o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, segundo a PF.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) disse que o cacique vinha "se utilizando de sua posição de cacique do Povo Xavante" para incitar indígenas e não indígenas a "cometer crimes", como a 'ameaça de agressão e perseguição" de Lula e ministros do STF.

Lula foi diplomado como presidente eleito nesta quarta, encerrando formalmente o processo eleitoral.

