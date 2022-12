Bolsonaristas se casam durante ato golpista no Paraná

Cerimônia improvisada foi realizada em frente ao QG do Exército

Apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) se casaram nesta quarta-feira, 7, em meio a um ato antidemocrático, em protesto à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A cerimônia ocorreu em frente ao Quartel General do Exército em Ponta Grossa, no Paraná.

Em fotos que circulam nas redes sociais, o casal aparece em festa improvisada que foi organizada em uma praça próxima ao local.

A publicação explica que os noivos já tinham o casamento marcado para a data, mas “não abandonaram o compromisso de lutar pelo país”.

Os manifestantes estariam há mais de um mês fora de casa e decidiram realizar o casamento no local do protesto. No vídeo publicado na internet, também é possível ver que outros manifestantes participaram da cerimônia.

Ponta Grossa não é pra amadores mesmo: Um casamento no acampamento dos bolsonaristas em frente ao quartel! pic.twitter.com/6M1jlfWo9b — Dory Teixeira (@ErickTeixeira) December 8, 2022

Parte dos apoiadores do atual mandatário ainda realiza manifestações antidemocráticas pelo país em protesto ao resultado das eleições. Manifestantes estão concentrados em acampamentos, localizados em frente a quartéis generais, onde dormem em barracas e se alimentam em cozinhas improvisadas.

