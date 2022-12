Tramitação da Taxa do Lixo em Fortaleza é adiada da Câmara

Após pedidos de vistas, a Câmara Municipal de Fortaleza adiou por uma sessão a tramitação do projeto que cria a Taxa do Lixo em Fortaleza, encaminhado pelo prefeito José Sarto (PDT) nesta terça-feira, 6. O texto tramita nas comissões do Legislativo, dentre elas a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da qual Larissa é membro. O pedido de adiamento foi feito pelos vereadores Larissa Gaspar (PT), Priscila Costa (PL) e Emanuel Acrízio (PP).

Em nota, a petista afirmou que, como membro da CCJ, iria “pedir vistas da matéria que trata da cobrança da taxa do lixo" e apresentará requerimento solicitando a derrubada do regime de urgência e a realização de audiência pública para discutir o tema com a sociedade.

Nas redes sociais, a parlamentar divulgou vídeo no qual reforça a posição contrária ao projeto e promete tomar as medidas necessárias para tentar barrar a cobrança. “Os grandes geradores de lixo que produzem mais de 100 litros por dia já pagam pelo serviço, e temos recursos próprios suficientes para bancar os serviços para os pequenos geradores”, diz.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine







Tags