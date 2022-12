Quem são os mais cotados para Lula indicar ao comando das Forças Armadas

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT/) tem três nomes para o comando das Forças Armadas. Seguindo o critério da antiguidade na seleção dos comandantes, o petista deve escolher o general Júlio Cesar Arruda para o Exército, o almirante Aguiar Freire para a Marinha e o brigadeiro Marcelo Damasceno para a Aeronáutica.

Lula avalia anunciar, ainda nesta quinta-feira, 8, o nome de José Múcio Monteiro como novo ministro da Defesa. O petista se programava para indicar seus ministros apenas após a diplomação, na segunda-feira da próxima semana, 12, mas o convite a Múcio já estava acertado.

Exército

O general Júlio Cesar Arruda é o mais cotado para assumir a liderança do Exército. Aos 63 anos, Arruda é um dos poucos cuiabanos na área militar a atingir o posto de general de 4 estrelas do Exército brasileiro, o mais alto da corporação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Arruda já atuou como comandante da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) e como chefe do Comando Militar do Leste, que engloba Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Conhecido pela liderança e perfil conciliador, o general Arruda já liderou 46 mil homens em mais de 100 unidades nos três Estados. Arruda recebeu o posto no CM do Leste em abril de 2019, quando o general Walter Braga Netto, vice de Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições, deixou o cargo.

O general ainda possui doutorado em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado, com ênfase em Engenharia e Operações Especiais, e exerceu a função de assessor militar do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI).

Marinha

O nome do almirante Aguiar Freire é cotado para a liderança da Marinha. Em dezembro de 2021, Freire assumiu o cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) e permanece no cargo desde então. Ele foi declarado Guarda-Marinha em 1981.

Aeronáutica

O brigadeiro Marcelo Damasceno deve ser indicado pelo presidente eleito Lula como comandante da Aeronáutica. Atualmente, Damasceno é chefe do Estado-Maior da Aeronáutica; ele assumiu o cargo em outubro de 2020.

Damasceno já atuou como secretário do Ministro da Aeronáutica, comandante do Grupo de Transporte Especial - que realizam os transportes presidenciais e de outras autoridades - e da Base Aérea de Brasília. O brigadeiro é formado em Administração de empresas e tem cursos nas áreas de política e estratégia espacial.

Sobre o assunto "Ex-ministro do desmatamento": Ricardo Salles perde processo contra Ciro Gomes

Após bate-boca, votação da Taxa do Lixo em Fortaleza é adiada para próxima semana

Veja como votaram os senadores cearenses na PEC da Transição

Vereadores do PDT de Sarto criticam tramitação em urgência da Taxa do Lixo

Sarto defende Taxa do Lixo e diz que foi usado critério "socializador"

Tags