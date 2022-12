Empresário bolsonarista foi preso por Moraes a pedido da equipe de segurança de Lula

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão de Milton Baldin, empresário bolsonarista, a pedido de coordenador da equipe de segurança do presidente eleito Lula (PT)

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), condenou o empresário Milton Baldin por convocar atiradores e caminhoneiros a participarem de manifestações para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Baldin foi preso na noite desta terça-feira, 6, a pedido do delegado Andrei Passos Rodrigues. Ele estava em acampamento bolsonarista em frente ao QG do Exército em Brasília, e foi levado para a superintendência da Polícia Federal, onde está detido desde então.

Andrei é coordenador da equipe de segurança de Lula e relatou as falas de Baldin ao ministro em documento que trazia o pedido de prisão. Milton Baldin publicou um vídeo nas redes sociais no dia 26 de novembro, em que chama apoiadores do presidente para manifestações que defendem a atuação das Forças Armadas para evitar a posse de Lula.

"Gostaria de pedir ao agronegócio, a todos empresários, que deem férias aos caminhoneiros e mandem os caminhoneiros vir para Brasília, que nós estamos precisamos de peso e de força aqui", disse.

"São só 15 dias, não vai fazer diferença. E também queria pedir aos CACs (colecionadores, atiradores desportivos e caçadores), que têm armas legais, hoje nós somos, inclusive eu, 900 mil atiradores, venham aqui mostrar presença”, continuou em vídeo.

Andrei Rodrigues cita sua condição de coordenador da segurança e aponta para a necessidade de garantir a segurança do presidente eleito. As informações são da Folha de S.Paulo.

A equipe da Coordenação de Inquéritos Especiais cumpriu a ordem de prisão enviada por Moraes.



