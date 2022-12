Mulher é presa com arsenal ilegal de armas e munições dentro de ônibus

Uma mulher de 32 anos, com antecedentes criminais, confessou que receberia R$ 1.000,00 para entregar o material no bairro Mondubim, em Fortaleza.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu armas, munições e coletes balísticos no quilômetro 22 da BR-222, em Caucaia, dentro de um ônibus que fazia a rota Belém (PA) e Natal (RN). Uma mulher de 32 anos, com antecedentes criminais, confessou que receberia R$ 1.000,00 para entregar o material no bairro Mondubim, em Fortaleza.

A prisão em flagrante resultou na apreensão de duas pistolas, quatro carregadores, 596 munições e dois coletes balísticos. O material estava no bagageiro do ônibus. A mulher informou aos policiais que vinha de Castanha (PA) e receberia uma ligação telefônica para entregar o material. O caso foi encaminhado à Delegacia Metropolitana de Caucaia.

A PRF não divulgou o nome da suspeita.

