Bolsonaro nomeia PM para a Secretaria da Cultura a menos de um mês do fim do mandato

O presidente Jair Bolsonaro (PL) nomeou o policial militar André Porciúncula para a Secretaria Especial da Cultura. O PM já havia atuado como subsecretário de Fomento na secretaria e tinha atuação próxima do ex-secretário e ex-ator Mário Frias. A indicação de Bolsonaro ocorre a menos de um mês do fim do seu mandato à frente da Presidência. Ele substitui Hélio Ferraz, que deve ir para a gestão do governador eleito de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

No primeiro semestre, Porciúncula deixou o cargo na secretaria para disputar a eleição de outubro, mas não conseguiu vaga na Câmara dos Deputados e terminou como suplente.

O policial já defendeu a utilização de R$ 1,2 bilhão em recursos da Lei Rouanet para financiar conteúdos que incentivam o uso de armas.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags