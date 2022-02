Responsável pela Lei Rouanet gastou R$ 20 mil em viagem a Los Angeles

No controle da Lei Rouanet, Porciúncula é considerado como o braço direito do secretário da Cultura Mario Frias, que recentemente envolveu-se em polêmica relacionada a uma viagem aos EUA e seus gastos

O subsecretário de Fomento e Incentivo à Cultura e responsável pela Lei Rouanet, André Porciúncula, viajou para Los Angeles (EUA), no mês passado, onde passou cinco dias e gastou cerca de R$ 20 mil. A informação foi divulgada pela coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, e obtida via Lei de Acesso à Informação (LAI).

Porciúncula gastou US$ 1.932 (R$ 9.928) com passagens aéreas e U$S 1.840 (R$ 9.453) em despesas com hotel. Segundo a Folha, estavam na viagem ainda o coordenador-geral de relações multilaterais do Ministério do Turismo, Gustavo Souza Torres, e o secretário de Audiovisual, Felipe Pedri.

Os três tiveram os valores de seus respectivos gastos solicitados via LAI, mas apenas os do subsecretário foram informados na resposta enviada.

No controle da Lei Rouanet, Porciúncula é considerado como o braço direito do secretário da Cultura Mario Frias, que recentemente envolveu-se em polêmica relacionada a uma viagem aos Estados Unidos e seus gastos. Na ocasião, R$ 78 mil reais foram gastos durante viagem a Nova York para tratar de projeto com o lutador de jiu-jitsu Renzo Gracie.

