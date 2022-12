Vereadora quer obrigar contratação de atrações gospels nos eventos da Prefeitura de Fortaleza

A autora do projeto, vereadora Tia Francisca (PL), defende que a prática contribuirá para a valorização cultural do gênero e para a "valorização familiar cristã"

Um projeto de indicação da vereadora Tia Francisca (PL) quer determinar a inclusão obrigatória de contratação de atrações musicais do segmento gospel nos eventos com música ao vivo, patrocinados pela Prefeitura de Fortaleza. A parlamentar defende que a prática contribuirá para a valorização cultural do gênero e para a "valorização familiar cristã".



O texto afirma que a música gospel está em crescimento e já é reconhecida pela Lei Rouanet. "O que se observa através dos meios de comunicação em geral é a explosão da arte evangélica como cultura, valorizando as diversidades de gêneros musicais existentes no Brasil, tendo na mídia religiosa o seu maior veículo de disseminação e de inspiração, possibilitando o acesso à toda a população", diz trecho da matéria.



Segundo a 1º suplente da Mesa Diretora, "os evangélicos se constituem em um agrupamento de pessoas que participam do processo civilizatório nacional", além de "grupos formadores positivos da sociedade brasileira" e "participantes de forma efetiva, no processo de criatividade e do bem estar do ser humano".



Por ser um projeto de indicação, caso seja aprovada pela CMFor, a matéria tem valor de sugestão ao governo de José Sarto (PDT). Se o prefeito decidir aceitar a obrigação da participação de artistas gospels em eventos da Prefeitura, as atrações poderiam se apresentar, por exemplo, no Réveillon da cidade e em outros eventos com apoio do Município.



