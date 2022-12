Deputado eleito preso no dia do aniversário, Stuart Castro está em liberdade

Stuart e o irmão do prefeito de Itaiçaba foram presos na esteira de operação que investiga supostas fraudes em contratos ligados à administração pública do município

Stuart Castro (Avante), deputado estadual eleito, e Ermogenes Gomes, irmão do prefeito afastado de Itaiçaba, Frank Gomes (PDT), já estão em liberdade após terem prisão preventiva decretada na semana passada. As defesas de ambos confirmaram a informação ao O POVO nesta terça-feira, 6.

A defesa de Stuart informou que o parlamentar eleito "encontra-se em liberdade e à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento" e reforçou que em razão do sigilo das investigações, "não vai se posicionar quanto à investigação em si". Já a defesa de Ermogenes e Frank afirmou que o irmão do prefeito foi solto no último domingo, 4.

Quanto à situação de Frank Gomes, o advogado Leandro Vasques destacou que o gestor colabora com as autoridades e "está reunindo documentação reveladora da inconsistência da acusação, notadamente para comprovar que o contrato em debate já houvera sido rescindido pela Prefeitura Municipal de Itaiçaba desde agosto do fluente ano".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Stuart e Ermogenes foram presos na esteira de operação que investiga supostas fraudes em contratos ligados à administração pública de Itaiçaba. A operação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) na cidade do Vale do Jaguaribe foi coordenada pela Procuradoria de Justiça de Crimes Contra a Administração Pública (Procap) em parceria com a Polícia Civil.

Além das prisões, foi determinado o afastamento cautelar do prefeito do município, Frank Gomes (PDT), e do secretário de Infraestrutura, Indústria, Comércio e Turismo por um período inicial de 180 dias.