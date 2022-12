Lula confirma convite de Joe Biden para visita à Casa Branca

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou ter recebido um convite do presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, para uma visita à Casa Branca. Lula esteve com o conselheiro de segurança norte-americano, Jake Sullivan, em reunião em Brasília, nesta segunda-feira, 5.



"Estou animado para conversar com o presidente Biden e aprofundar a relação entre nossos países", escreveu Lula em publicação nas redes sociais onde posa para foto com o representante de Washington. Embora ainda não haja data divulgada para o encontro, há rumores de que ele possa ocorrer antes mesmo da posse de Lula, em 1° de janeiro de 2023.

Recebi hoje do conselheiro de segurança norte-americano @JakeSullivan46 o convite do presidente @JoeBiden para visitá-lo na Casa Branca. Estou animado para conversar com o presidente Biden e aprofundar a relação entre nossos países



: @ricardostuckert pic.twitter.com/kzdEQfQedC

A Casa Branca confirmou oficialmente, na última sexta-feira, 2, que haveria o encontro de Sullivan com Lula, mas sem confirmar o convite para a visita à Casa Branca. Biden foi um dos primeiros líderes mundiais a parabenizar o petista pela vitória nas eleições deste ano.

Além da conversa com Lula, os representantes de Washington devem se reunir com o almirante Flávio Rocha, secretário Especial de Assuntos Estratégicos do governo Bolsonaro, e com o senador Jaques Wagner (PT), que compõe o gabinete de transição de Lula.





