Casa Branca confirma reunião entre conselheiro americano e Lula na semana que vem

Jake Sullivan deve ir para Brasília na segunda-feira, 5, para reuniões com Lula e sua equipe, além de encontro com representantes do governo Bolsonaro

A Casa Branca confirmou oficialmente, na última sexta-feira, 2, o encontro entre representantes do governo dos Estados Unidos e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na próxima segunda-feira, 5. Lula deve se reunir com o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, e outros representantes do país.

De acordo com o comunicado, a reunião servirá para discutir como os Estados Unidos e o Brasil “continuarão a trabalhar juntos por desafios em comum, como o combate à mudança climática, a preservação da segurança alimentar, a promoção da democracia e a gerência da migração regional", declarou o governo americano em nota.

O encontro com Lula deve servir ainda para que Sullivan formalize um convite do presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, para uma reunião presencial entre ambos os líderes antes mesmo da posse de Lula, em 1° de janeiro de 2023.

Biden foi um dos primeiros líderes mundiais a parabenizar o petista pela vitória nas eleições deste ano. No dia seguinte ao pleito, o presidente americano ligou para Lula para parabenizá-lo. A conversa durou cerca de 20 minutos.

Além da conversa com Lula, os representantes de Washington devem se reunir com o almirante Flávio Rocha, secretário Especial de Assuntos Estratégicos do governo Bolsonaro, e com o senador Jaques Wagner (PT), que compõe o gabinete de transição.

