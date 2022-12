Publicações nas redes sociais pedem "anistia não" e punição para a família Bolsonaro

Internautas cobram a responsabilidação do grupo após a saída do presidente Jair Bolsonaro (PL) do Palácio do Planato, depois de sua derrota nas urnas.

Publicações nas redes sociais que viralizaram neste sábado, 3, pedem a prisão da família Bolsonaro e o termo "anistia não" esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter. Internautas cobram a responsabilização do grupo após a saída do presidente Jair Bolsonaro (PL) do Palácio do Planalto, depois de sua derrota nas urnas.

"Anistia não, anistia nunca! Que sejam punidos pelos seus muitos crimes!", escreveu um internauta. "Queremos a prisão das fascistas", disse outro usuário. Outra pessoa escreveu: "Que a partir de 2023 todos estes bandidos sejam processados e responsabilizados!".

Bom dia pra td mundo q quer ver Bolso e sua familícia na cadeia. Anistia não, anistia nunca! Q sejam punidos pelos seus mtos crimes! pic.twitter.com/1npWscFwMD November 26, 2022

ANISTIA NÃO. QUEREMOS A PRISÃO DOS FACISTAS pic.twitter.com/3CXeb9dyxh — Teresinha (@Teresin74777804) November 26, 2022

ANISTIA NÃO!! Q a partir de 2023 todos estes bandidos sejam processados e responsabilizados!!! https://t.co/yju0f0are1 pic.twitter.com/iEHyQPg4HM — dulcineapassos13 ANISTIA NÃO! (@dulcinealisboa) December 3, 2022

ANISTIA NÃO, BOLSONARO NA PRISÃO! EU AUTORIZO XANDÃO !! pic.twitter.com/XzoIjTgf0Z — Sol Beatric (@SolBeatric) December 2, 2022

Nesta semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), concedeu aposentadoria parlamentar a Bolsonaro a partir de 30 de novembro de 2022. O ato, publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, estabelece que o presidente receberá proventos correspondentes a 32,50% do subsídio parlamentar, acrescidos de 20/35 da remuneração fixada para os membros do Congresso Nacional, o que deve superar um valor de R$ 30 mil.



