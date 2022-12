Matilde Ribeiro, professora da Unilab, é indicada para transição de Lula

A equipe de transição de Lula é coordenada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) e já é a maior da história em quantidade de integrantes, com mais de 400 membros

A professora Matilde Ribeiro foi indicada para a equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A professora irá compor o Grupo Técnico de Igualdade Racial. Ex-ministra da Igualdade Racial, Matilde é atualmente professora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), no Ceará.

Matilde esteve à frente das ações de Igualdade racial entre 2003 e 2008, durante a gestão de Lula. Ela é doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) e Doutora Honoris Causa pela Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC).

A equipe de transição de Lula é coordenada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) e já é a maior da história em quantidade de integrantes, com mais de 400 membros até o momento. Destes, 25 são nomes ligados ao Ceará, dentre políticos, professores e outros atores de diversas áreas técnicas. O último cearense indicado foi o deputado Dênis Bezerra (PSB) para o grupo de Desenvolvimento Regional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags