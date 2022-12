Assembleia aprova projeto que expande tempo integral para escolas do fundamental

A medida amplia o Programa Aprendizagem na Idade Certa (Mais Paic) no Estado, objetivando a universalização do ensino fundamental em tempo integral

A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) aprovou nesta quinta-feira, 1º, projeto de lei complementar nº25/22, que amplia o Programa Aprendizagem na Idade Certa (Mais Paic) no Estado, objetivando a universalização do ensino fundamental em tempo integral em todas as escolas das redes públicas municipais.

No texto, também há a possibilidade de o Governo do Estado dar apoio aos municípios cearenses, inclusive com incentivo financeiro, para que, até o ano de 2026, a universalização seja concretizada.

De acordo com a mensagem, o tempo integral será instituído de maneira gradativa, iniciando-se a partir das turmas de 9º ano, a partir do próximo ano letivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A matéria foi aprovada com uma emenda modificativa de autoria do deputado Tony Brito (União Brasil), sobre o art. 4° do texto que trata sobre a cooperação do Estado na medida.

Com a modificação, o artigo prevê que o valor a ser transferido a cada município será definido com base no número de alunos matriculados em tempo integral na rede pública municipal, de acordo com o resultado do censo escolar e conforme regras objetivas estabelecidas em decreto do Executivo.

“O qual versará sobre os critérios, as metas, os prazos, as condições, a destinação dos recursos, a periodicidade das transferências, além de outras questões necessárias para o cumprimento do disposto neste artigo”, diz o texto.



Sobre o assunto Escola de tempo integral é inaugurada no bairro Siqueira

Portaria libera R$ 169,2 mi para ensino médio integral em 9 estados

Assembleia aprova universalização do ensino em tempo integral no Ceará

Tags