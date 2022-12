Elmano, Jade, Camilo e deputados serão diplomados pelo TRE-CE em 16 de dezembro

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) e a vice-governadora eleita Jade Romero (MDB) serão diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) no dia 16 de dezembro. O petista foi eleito ainda no primeiro turno com 54,02% dos votos válidos. A cerimônia deve ocorrer na sala de sessões do Tribunal, no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, às 17h.

Na celebração também serão diplomados o senador eleito Camilo Santana (69,76%) bem como os 46 deputados estaduais e os 22 deputados federais eleitos para representar o Ceará na Câmara em Brasília.

Diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato ou a candidata foi efetivamente eleito ou eleita pelo povo. É o último passo do processo eleitoral e, também, é uma condição formal para a posse, marcada para 1º de janeiro.

Devem receber o diploma os seguintes deputados federais:

André Fernandes (PL) eleito com 216.531 votos

Júnior Mano (PL) eleito com 216.531 votos

Célio Studart (PV) eleito com 205.106 votos

Eunício (MDB) eleito com 188.289 votos

Idilvan Alencar (PDT) eleito com 187.433 votos

José Guimarães (PT) eleito com 186.136 votos

Luizianne Lins (PT) eleito com 182.232 votos

Domingos Neto (PSD) eleito com 175.074 votos

AJ Albuquerque (PP) eleito com 155.456 votos

Robério Monteiro (PDT) eleito com 151.030 votos

Matheus Noronha (PL) eleito com 150.823 votos

Mauro Filho (PDT) eleito com 135.038 votos

Fernanda Pessoa (União) eleito com 121.469 votos

Moses Rodrigues (União) eleito com 113.294 votos

André Figueiredo (PDT) eleito com 111.886 votos

Eduardo Bismark (PDT) eleito com 102.287 votos

Luiz Gastão (PSD) eleito com 96.537 votos

Yuri do Paredão (PL) eleito com 90.425 votos

Danilo Forte (União) eleito com 88.470 votos

José Airton (PT) eleito com 82.274 votos

Dr. Jaziel (PL) eleito com 79.358 votos

Dayany do Capitão (União) eleito com 54.526 votos



Já os estaduais que serão diplomados são:

Carmelo Neto (PL) - 118.603 votos

Evandro Leitão (PDT) - 113.808 votos

Marta Gonçalves (PL) - 112.787 votos

Fernando Santana (PT) - 111.639 votos

Sergio Aguiar (PDT) - 97.522 votos

Romeu Aldigueri (PDT) - 90.399 votos

Zezinho Albuquerque (Progressistas) - 85.138 votos

Dra. Silvana (PL) - 83.423 votos

Gabriella Aguiar (PSD) - 83.128 votos

Renato Roseno (Psol) - 83.062 votos

Cláudio Pinho (PDT) - 82.267 votos

Osmar Baquit (PDT) - 79.769 votos

Pr. Alcides Fernandes (PL) - 79.207 votos

David Durand (Republicanos) - 78.419 votos

Guilherme Landim (PDT) - 76.726 votos

João Jaime (Progressistas) - 76.053 votos

Marcos Sobreira (PDT) - 72.183 votos

Jeová Mota (PDT) - 68.881 votos

Agenor Neto (MDB) - 68.289 votos

Antonio Henrique (PDT) - 67.148 votos

Lia Gomes (PDT) - 67.000 votos

Queiroz Filho (PDT) - 64.374 votos

Danniel Oliveira (MDB) - 63.463 votos

De Assis Diniz (PT) - 63.253 votos

Moises Braz (PT) - 63.149 votos

Oriel Filho (PDT) - 60.642 votos

Firmo Camurça (União) - 57.836 votos

Salmito (PDT) - 56.624 votos

Leonardo Pinheiro (Progressistas) - 56.059 votos

Alysson Aguiar (PCdoB) - 55.449 votos

Davi de Raimundão (MDB) - 55.112 votos

Dr. Oscar Rodrigues (União) - 54.066 votos

Dr. Lucílvio Girão (PSD) - 52.368 votos

Luana Ribeiro (Cidadania) - 51.548 votos

Jô Farias (PT) - 47.816 votos

Julinho (PT) - 46.082 votos

Juliana Lucena (PT) - 45.474 votos

Missias do MST (PT) - 44.853 votos

Sargento Reginauro (União) - 41.635 votos

Larissa Gaspar (PT) - 37.887 votos

Felipe Mota (União) - 36.949 votos

Dep Fernando Hugo (PSD) - 36.880 votos

Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) - 35.149 votos

Emilia Pessoa (PSDB) - 33.275 votos

Lucinildo Frota (PMN) - 21.751 votos

Stuart Castro (Avante) - 17.243 votos



