Deputado Denis Bezerra é indicado para a equipe de transição do governo Lula

O deputado federal cearense Denis Bezerra (PSB) é mais um nome do Ceará indicado para integrar a equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O parlamentar participará do grupo de trabalho na área de Desenvolvimento Regional. Outro cearense que já participa desse grupo é o ex-governador e senador eleito Camilo Santana (PT).

Presidente estadual do PSB Ceará, Bezerra comentou o convite feito pela equipe de transição coordenada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB). “É uma honra ser convidado a compor uma pasta tão importante na transição. Estou grato ao presidente (eleito) Lula e ao vice-presidente (eleito) Geraldo Alckmin pela confiança. Estou comprometido a trabalhar com dedicação pelo nosso país”, declarou o deputado.

O grupo de Desenvolvimento Regional é coordenado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede) e é responsável por fazer uma análise do País e das necessidades de cada região a partir da discussão de propostas para atuar em frentes como habitação, defesa civil e saneamento básico. Ao todo, 25 cearenses já foram confirmados nos variados grupos de transição.

