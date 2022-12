Políticos debocham da presença de Eduardo Bolsonaro na Copa do Mundo no Catar

Opositores do presidente Jair Bolsonaro (PL) publicaram a foto de Eduardo nas redes sociais e ironizaram o fato de que manifestantes "tomam chuva" na frente dos quarteis enquanto o parlamentar acompanha a Copa do Mundo presencialmente

A presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no Estádio 974, em Doha, para acompanhar o jogo entre Brasil e Suíça pelo Mundial do Catar nesta segunda-feira, 28, gerou polêmica nas redes sociais. Políticos debocharam da presença do parlamentar no mundial, mesmo com manifestantes bolsonaristas pedindo um boicote ao torneio como forma de impedir o esvaziamento dos atos.



Opositores do presidente Jair Bolsonaro (PL) publicaram a foto de Eduardo nas redes sociais e ironizaram o fato de que manifestantes "tomam chuva" na frente dos quarteis enquanto o parlamentar acompanha a Copa do Mundo presencialmente. O nome do bolsonarista se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter

"Enquanto deixa seus militantes golpistas tomando chuva na frente de Quartel, Bananinha está vendo a Copa no Qatar... Hipocrisia é pouco!", escreveu o deputado federal eleito Guilherme Boulos (Psol). O senador Humberto Costa (PT) compartilhou a frase de uma página do Twitter: "Mentira que os patriotas tão levando chuva e chuva e o Eduardo Bolsonaro tá no Catar vendo jogo da Copa".

O deputado federal Paulo Pimenta (PT) também publicou críticas. "Enquanto uns estão em frente aos quartéis, expostos ao tempo, colocando crianças em risco e passando vergonha pedindo até intervenção alienígena, outros estão no bem bom no Catar curtindo a Copa do Mundo. Hipocrisia é uma das marcas registradas do bolsonarismo".

O ex-ator e deputado federal Alexandre Frota (Pros-SP) também debochou dos bolsonaristas. Ele escreveu "Rsrsrs" acompanhado de emoticons de riso e da bandeira do Brasil, além de duas fotos.



