"Ceará terá presença garantida na Esplanada dos Ministérios", diz Guimarães

O deputado federal José Guimarães (PT), vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, garantiu, nesta segunda-feira, 28, a presença de cearenses nas pastas da nova gestão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em entrevista às rádios O POVO CBN e CBN Cariri, o deputado falou sobre a alta possibilidade de nomes do estado integrarem o novo governo, principalmente pelo resultado das eleições deste ano. "Eu acho que nós temos boas chances. Os nomes que você citou e outros nomes também podem estar na mesa de conversas com o presidente Lula, de forma que o nosso estado possa ter presença garantida. Eu posso assegurar aos cearenses, o Ceará terá presença garantida na Esplanada dos Ministérios", destacou. Participaram da conversa os jornalistas Jocélio Leal, Farias Júnior e Nathally Kimberly.

Além de ser um dos estados em que Lula venceu com grande vantagem - 69,97% dos votos -, o eleitorado cearense elegeu o ex-governador Camilo Santana (PT) para o cargo no Senado e Elmano de Freitas (PT) para governador.

"O Ceará tem duas questões mais relevantes. Tem prestígio político, o nosso resultado foi exuberante, deu muita credibilidade ao estado, ao que nós fizemos nas campanhas. A eleição, o resultado eleitoral no Ceará foi, talvez, um dos mais expressivos. Portanto, nós temos prestígio político e esse prestigio político terá que se materializar na participação do Ceará no ministério. Quem vai e para onde vai, depende do Lula", afirmou.

Entre os nomes especulados para os cargos, estão o senador eleito Camilo Santana e a atual governadora Izolda Cela (sem partido).

A presença cearense também é forte na composição da equipe de transição. Até o momento, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin convidou 21 cearenses para o grupo, entre especialistas e parlamentares.



Nesta semana, Lula cumprirá agenda em Brasília e há uma expectativa para que o petista anuncie o nome de alguns ministros. Porém, Guimarães considerou essa possibilidade remota e afirmou que a prioridade da gestão, agora, é a aprovação da PEC da Transição.