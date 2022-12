Gleisi vai processar homem que convocou atiradores para ato contra Lula: "Basta de ameaças"

A deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, declarou nesta segunda-feira, 28, que vai entrar na Justiça contra o empresário bolsonarista Milton Baldin por ter convocado atiradores e caminhoneiros para protestos contra a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 19 de dezembro.

Na gravação feita no último sábado, o homem, que é da cidade de Juruena, no Mato Grosso, convida também empresários e empreendedores do agronegócio para participar do ato.

VEJA O VÍDEO:

Manifestante bolsonarista convoca CACs para evitar diplomação de Lula, em 19 de dezembro. O chamado teria sido feito neste sábado, 26, durante uma manifestação golpista em frente ao Quartel General de Brasília. pic.twitter.com/8P1IfdpejT

"Gostaria de pedir ao agronegócio, aos empresários, que deem férias aos caminhoneiros e mandem os caminhoneiros para Brasília. São só 15 dias, não vai fazer diferença. Também pedir aos CACs, atiradores que têm armas legais... Somos 900 mil atiradores no Brasil hoje, venham aqui mostrar presença", disse ele.

“No alto de um carro de som, empresário bolsonarista convoca atiradores e caçadores pra impedir a diplomação e posse de Lula. Já foi identificado e irá responder na Justiça. Não podemos dar trégua pro terrorismo”, escreveu a petista.

O homem discursava ao microfone, em frente ao quartel-general do Exército em Brasília.

"Se nós perdermos essa batalha, o que você acha que vai acontecer (no) dia 19? Vão entregar as armas, e o que eles vão falar? 'Perdeu, mané”, emendou o bolsonarista fazendo referência a frase dita pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), a um bolsonarista em Nova York.

“Basta de ameaças e violência! Não vamos dar trégua pra bolsonaristas criminosos”, completou a deputada.



