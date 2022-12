Após criticar TSE, Malafaia relaxa em resort de luxo: "Petistas e fuxiqueiros, se mordam"

O pastor Silas Malafaia está descansando em um resort de luxo em Pernambuco, onde comemora o aniversário do cunhado, o pastor Ozeias Santos. O líder religioso criticou e confrontou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, em vídeos publicados nas últimas semanas.

Em sua conta no Twitter, o apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) debochou de seus adversários: “Petistas e fuxiqueiros, se mordam!”. Internautas criticaram o pastor e o chamaram de “hipócrita” por descansar em no resort de luxo enquanto bolsonaristas estão realizando uma série de manifestações golpistas pedindo intervenção federal em protesto contra o resultado das urnas eletrônicas. Muitos estão debaixo de sol e chuva, com algumas áreas sendo alvo de alagamentos.

Nesta semana, o religioso publicou um vídeo em que defende que o presidente do TSE causou uma “ruptura institucional” no Brasil após multar o Partido Liberal em aproximadamente R$ 22,9 milhões, depois de a sigla ter apresentado um processo no qual pedia a verificação extraordinária do resultado das eleições e a anulação de urnas eletrônicas que deram a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

