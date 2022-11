Líder do governo Ricardo Barros publica foto com Bolsonaro no Palácio da Alvorada

O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR), publicou uma foto ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira, 25, no Palácio da Alvorada. Os políticos se encontraram para tratar sobre o atual contexto político após a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Bom papo com o presidente Bolsonaro agora no Palácio Alvorada. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos", escreveu Barros, em publicação nas redes sociais.



November 25, 2022

Segundo o parlamentar, o presidente está tranquilo e conduziu uma boa conversa, relatou ao portal Poder 360. “Fui lá trocar ideias, para falar do momento que estamos vivendo no Parlamento, das articulações. Foi uma conversa de amigos e de política. A última vez que conversei com ele foi no dia em que fez declaração para a imprensa [em 1º de novembro]", disse o deputado, em reportagem ao jornalista Murilo Fagundes.

Na última quarta-feira, 23, Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada para despachar no Palácio do Planalto, sede oficial do governo, pela 1ª vez após 20 dias de reclusão pós-resultado eleitoral. Um dia depois, ele recebeu o general Braga Netto, candidato a vice-presidente na mesma chapa que ele, e outros militares das Forças Armadas.

Bolsonaro assumiu postura reclusa desde que perdeu a eleição presidencial para o petista Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 30 de outubro. Em 3 de novembro, ele se encontrou com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), coordenador da transição de governo indicado por Lula.

