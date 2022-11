Bolsonaro publica MP que autoriza contratações do Censo sem processo seletivo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) assinou Medida Provisória, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 21, que determina a dispensa de processo seletivo na contratação de recenseadores para o Censo Demográfico de 2022. A medida está em tramitação e deve ainda ser analisada no Plenário da Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

A MP dispõe sobre as regras especiais para a contratação de pessoal, por tempo determinado, para atender a necessidade temporária para realização do Censo. Além de determinar a contração automática, servidores públicos aposentados também poderão ser efetivados.

A decisão propicia igualdade de condições na seleção, na contratação e na execução da contratação entre os aposentados com os demais concorrentes ou contratados.

A medida foi um pedido do IBGE que pediu reforço nas equipes de recenseadores em todo o País para finalizar a coleta de dados. No início de novembro, havia 90,5 mil recenseadores em ação, representando menos de 50% do total de vagas disponíveis.



Por falta de recenseadores, a conclusão do Censo foi adiada para dezembro deste ano. A previsão anterior era que o levantamento fosse encerrado em outubro. De acordo com o IBGE, os estados do Nordeste seguem com os maiores percentuais de apuração dos dados. O Ceará tem o pior desempenho dos estados nordestinos, mas aparece com índices acima da média do País. Neste ritmo, não havendo imprevisto, eles devem concluir ainda em novembro a operação censitária, que começou no dia 1º de agosto.

