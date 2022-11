Lula se reúne com o presidente de Portugal em Lisboa

O encontro aconteceu dentro da residência oficial do presidente português, no Palácio de Belém, e também contou com a participação do presidente de Moçambique, Filipe Nyusi

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta sexta-feira, 18, com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em Lisboa. O encontro aconteceu na residência oficial do presidente português, no Palácio de Belém. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e o ex-ministro Fernando Haddad (PT) também estiveram presentes.

Nas redes sociais, Lula registrou o momento. "Uma nova reunião esse ano com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém. Agora como presidente eleito", escreveu o petista. Ele completou em outro post: "Aproveitamos para fazer uma reunião sobre a relação entre nossos 3 países".



Em Lisboa, no encontro com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, tive a grata surpresa de encontrar também o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi. Aproveitamos para fazer uma reunião sobre a relação entre nossos 3 países.



: @ricardostuckert pic.twitter.com/FFdje5mukh November 18, 2022

Mais cedo, Lula disse que um dos temas da reunião seria a retomada do diálogo entre os países. “Portugal é um país irmão e importante parceiro do Brasil na Europa. Vamos retomar diálogos para o melhor de nossos povos”, disse. O futuro presidente cUmpriu a agenda após sair do Egito, onde participou da 27ª conferência do clima da Organização das Nações Unidas (COP-27).