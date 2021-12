Allan dos Santos pede prisão de ministro Alexandre de Moraes

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos publicou um texto no seu site oficial pedido a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A publicação, intitulada "Por que ninguém prende Alexandre de Moraes?", classifica o magistrado como um "criminoso" e "tirano". "Não é necessário elencar todos os crimes que Alexandre cometeu em flagrante. São todos conhecidos.", afirma Allan.

“O fato de ele não ser severamente punido é também um efeito da atmosfera criminosa em que as instituições se encontram”, sugeriu ainda.

No texto, Allan critica uma suposta impunidade que mantém os “criminosos” nas instituições. “O fato de ele não ser severamente punido é também um efeito da atmosfera criminosa em que as instituições se encontram”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Documentos evidenciam luta entre Santini e o DRCI por documentos de extradições

PF sugere que Bolsonaro seja investigado por desinformação sobre urna eletrônica

Olavo de Carvalho apaga 52 vídeos com ataques a opositores

A publicação é destacada com as tags: "comunismo", "liberdade de expressão", "psicopatas", "censura", "narcotráfico".

"Se alguém pensar em termos burocráticos, isso já demostra uma corrupção na inteligência, pois crimes graves como o estupro, homicídio, prisões ilegais e torturas, não podem jamais ser permitidos por ausência de burocracia que os impeça. Diante disso, só uma resposta à pergunta do título me passa na cabeça: NÃO É CONTIGO", conclui.

Alexandre de Moraes é relator no STF de dois inquéritos que miram o blogueiro e outros apoiadores do presidente. Desde então, o magistrado se tornou um dos principais alvos de bolsonaristas na Suprema Corte.

Atendendo a um pedido da Polícia Federal, Moraes ordenou a prisão e extradição do criador do portal Terça Livre no último dia 5 de outubro. Ele permanece foragido desde então.

Tags