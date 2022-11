Zema diz que Bolsonaro perdeu as eleições "para si mesmo"

O gestor avaliou que o chefe do Executivo tinha boas proposições de campanha e resultados, mas se comunicou de forma errada

Governador reeleito por Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) disse nesta quinta-feira, 17, em entrevista a uma rádio mineira que o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), perdeu a disputa contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para "si mesmo". O gestor avaliou que o chefe do Executivo tinha boas proposições de campanha e resultados, mas se comunicou de forma errada.

"Mais do que ter perdido para o Lula, o presidente perdeu para si mesmo, devido à forma de condução da comunicação. Infelizmente. Bons resultados, boas propostas, mas sabemos que a comunicação tem seu peso", declarou o governador.

Zema menciona que em comparação com as gestões de Lula e Dilma (PT), o governo Bolsonaro foi superior em determinados setores, como na geração de emprego e gestão das estatais, mesmo com o enfrentamento à pandemia da Covid-19 e a guerra na Ucrânia.

"O que o Governo Federal na gestão de Bolsonaro não foi feliz na comunicação. O próprio presidente, que tem boas intenções, muitas vezes em seus discursos acabou de certa maneira não sendo feliz, deixando as pessoas angustiadas e sem norte na pandemia", afirmou.

Na análise do chefe mineiro, o governo Bolsonaro pecou ao menosprezar a Covid-19, mesmo tento exemplos da gravidade da doença em outros países. "Quando você está lidando com algo que você não conhece, é bom não menosprezar. E quando alguém está sofrendo com aquilo (a Covid) acaba tendo um reflexo negativo", apontou.

Zema superou seus adversários ao Palácio Tiradentes ainda no primeiro turno das eleições. Ele derrotou o rival mais competitivo ao posto, Alexandre Kalil (PSD), por 56,28% a 35,08% dos votos válidos.

