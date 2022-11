Investigado, diretor da PRF entra de férias um dia depois de MPF pedir afastamento

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, investigado por suposta atuação política em favor do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a eleição, pediu férias do cargo na quarta-feira, 16. O membro da corporação não informou prazo de retorno.

Quem assume o cargo de diretor-geral substituto é Marco Antônio Territo, responsável por assinar o último relatório de monitoramento das rodovias federais enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no processo que investiga atos que bloquearam rodovias no país. A informação foi dada pelo Valor Econômico e confirmada pelo Poder360.

Vasques foi alvo de um pedido de afastamento por 90 dias, feito pelo Ministério Público Federal (MPF). A requisição faz parte de desdobramentos de uma ação de improbidade administrativa, protocolada na Justiça Federal do Rio de Janeiro.



A ação alega que o PRF teria realizado campanha favorável ao chefe do Executivo, à época disputando a reeleição para o Palácio do Planalto contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O documento cita como justificativa uma publicação nas redes sociais em que Vasques pede voto em Bolsonaro. A publicação em questão foi feita em 20 de outubro, em seu perfil no Instagram, onde publicou uma bandeira do Brasil nos stories com a mensagem: “Vote 22, Bolsonaro presidente”.

O diretor-geral foi nomeado em abril de 2021, depois de se aproximar do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ele já foi condenado por agredir um frentista e tem 8 processo movidos contra ele em sigilo de Justiça.





