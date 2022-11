Wagner compartilha vídeo de Ciro denunciando Lula por uso de jato: "Ele tinha razão"

Em gravação de julho deste ano, o ex-ministro acusou executivos de criar empresa de fachada para beneficiar Lula com aeronave particular

O deputado federal Capitão Wagner (UB) compartilhou um vídeo antigo nas redes sociais em que o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) acusa o então pré-candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de suposto uso irregular de um jato particular que pertence aos donos da operadora de planos de saúde Prevent Senior.

O vídeo é um recorte do programa “Ciro Games”, live semanal que o pedetista fazia às terças-feiras antes das eleições. O trecho compartilhado por Wagner foi ao ar em julho, ainda durante a pré-campanha. Na gravação, Ciro afirma que os executivos da empresa teriam criado uma empresa de fachada para beneficiar Lula com a aeronave.

“O Lula anda num jato de ultraluxo da Prevent Senior. Pertence aos donos da ultraluxo da Prevent Senior. Eu tô sabendo, que já fui investigar, que eles criaram uma firma a parte, o jato é deles, eles é que andam nele, é de alto luxo, porém eles criaram – como tudo que acontece no Brasil – uma empresa de fachada, e transformaram o jatão de luxo deles, dos donos, num táxi aéreo”, inicia o ex-ministro.

Ciro também afirmou que Lula teria usado um outro jato pertencente a um empresário do ramo da educação. “O Walfrido dos Mares Guia, que é o dono da Kroton, que encheu o bolso do dinheiro com o Fies, também tem um (jato), e o Lula vive andando nessas coisas todas… aí é moleza, né irmão?”, concluiu Ciro.

Na publicação, Wagner escreveu: “Ninguém levou a sério essa denúncia antiga do Ciro Gomes. Ele tinha razão! Explica aí, meu povo”. Alguns seguidores do deputado entenderam a mensagem como um elogio ao ex-ministro, de quem Wagner sempre foi adversário ferrenho.

“E a direita resolve acreditar em Ciro Gomes”, escreveu uma internauta. “Se aproximando do PDT, nobre capitão?”, questionou outro, ao que recebeu como resposta: “Não. Só estou mostrando que o Ciro, que no segundo turno apoiou o petista, já havia alertado sobre essa questão".

Na segunda-feira, 14, o presidente eleito virou alvo de críticas após viajar ao Egito para participar da COP 27 em um jatinho do empresário José Seripieri Júnior, preso em julho de 2020 na Operação Lava Jato. O executivo teria fraudado contratos milionários para dissimular transferências de recursos à campanha de José Serra (PSDB) ao Senado Federal, em 2014.

O petista embarcou ao país africano acompanhado da esposa Rosângela Silva, a Janja, e do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT). A comitiva presidencial desembarcou no Egito na terça-feira, 15.

Seripieri é dono da operadora de planos de saúde Qsaúde e mantém amizade com Lula há pelo menos dez anos. O empresário foi um dos 200 convidados do casamento do petista com Janja, em maio deste ano. Na campanha eleitoral, ele fez doações de R$ 1,3 milhão para a candidatura presidencial do amigo, segundo consta no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

